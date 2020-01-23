مصر | كثافات مرورية بشارع الميرغني في مصر الجديدة إثر حادث تصادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بشارع الميرغني في مصر الجديدة إثر حادث تصادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بشارع الميرغني بمصر الجديدة، إثر تصادم سيارة ملاكى بالرصيف الخرساني، ما أدى لتوقف الحركة المرورية. وتم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية لرفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها مرة أخرى لطبيعتها. كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الميرغنى وانتقل رجال المرور وتم رفع حطام الحادث واستدعاء سيارة إسعاف وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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