مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تكريم الجنرال الصامت واتهام محمد علي ومعتز مطر بالخيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تكريم الجنرال الصامت واتهام محمد علي ومعتز مطر بالخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

من هو "الجنرال الصامت" الذي كرمه السيسي في عيد الشرطة؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في احتفال عيد الشرطة الـ68 تقديرًا لجهوده الأمنية الفترة الماضية.

بلاغ يتهم محمد علي ومعتز مطر بالخيانة العظمى

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 564 لسنة 2020، بلاغات محام عام أول، اتهم فيه الهاربان: "محمد علي ومعتز مطر"، بالتحريض على الإنقلاب على مؤسسات الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة، والتطاول على رئيس الجمهورية، وقيادات المؤسسة العسكرية.

"الإدارية العليا" تمنح "طالب طب" ٢٥ درجة بـ"الجراحة والنساء والتوليد"

ألغت المحكمة الإدارية العليا، نتيجة طالب بكلية الطب، بإحدى الجامعات، في مادتي الجراحة العامة والنساء والتوليد؛ لثبوت استحقاقه درجات أكثر من الحاصل عليها، بنتيجة الامتحانات، وقدرها الخبير بعد إعادة التصحيح بـ ٢٤ درجة ونصف.

بينهم اللواء علاء سليم.. السيسي يكرم رجال الشرطة في عيدهم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء علاء الدين سليم، رئيس قطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب، بمديرية أمن الغربية، والعميد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان، والعميد حازم خليل بشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد محمد عبد الله مأمور مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا.

