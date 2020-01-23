شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث الثانية توقع على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، يذكرأن، ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن مشروع القانون الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، ينتظر الآن فقط موافقة الملكة اليزابيث الثانية ليصبح قانونا؛ وذلك بعد موافقة مجلس العموم اليوم بصورة نهائية على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وسيتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة، مما يمهد الطريق للمملكة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى تمام الساعة 11 مساءً من 31 يناير الحالى.

وأفادت الصحيفة بأنه سيتم إرسال الوثيقة للملكة للتوقيع عليها، وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه لن يقبل أى تغيير لمشروع قانون (بريكست) الذى سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع بداية الأسبوع الحالى شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كما أشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى "بريكست" قائلا "لقد فعلناها"، وقال جونسون -بحسب ما نقلت عنه مجلة "بولتيكو"، فى نسختها الأوروبية اليوم الخميس "الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا".

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