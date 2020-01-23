شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة أصدقاء الكاتب الشاب محمد حسن بعد وفاته بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلان عن قلب وحيد .. مجموعة قصصية خرج بها الكاتب الراحل محمد حسن خليفة هى الأولى له وايضا الأخيرة فلم يتسنى له رواجها ورحل فى ريعان شبابه داخل معرض الكتاب بأزمة قلبية.

والكاتب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان «إعلان عن قلب وحيد»، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.

وبلغت عدد الأجنحة فى المعرض 808 أجنحة بزيادة 86 جناحًا، وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضى، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب إسلامى تراث 121 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 41، وعدد الناشرين كتاب صوتى والإلكترونى 7، وعدد المشاركين ذوى القدرات الخاصة، عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، وبذلك يكون العدد الإجمالى 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وعدد المشاركين فى الفاعليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبى فى العام الماضى.

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انطلقت، صباح اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، وتوافد عدد كبير من الشباب والأسر المصرية على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 فى يومه الأول للجمهور بمركز المعارض بالتجمع الخامس، والذى يستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، ويقام المعرض تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف.