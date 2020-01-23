شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم لبس المرأة "باروكة" للتزين لزوجها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين ،والتى جاء من بينها سؤال نصه:" ما حكم ارتداء المرأة للباروكة "الشعر المستعار" داخل المنزل أمام زوجها فقط؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"يجوز طالما أنه أمام الزوج فقط فهذا من قبيل الزينة".

من ناحية أخرى، كانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال عبر موقعها الإلكترونى جاء نصه :" أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا، وأرجو المشورة في ذلك؟"، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: "المرأة المحجبة التي ترتدي الحجاب وتغطي جميع بدنها ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان لا مانع شرعًا من أن تقصر شعرها إذا كان ذلك برضاء زوجها إن كانت متزوجة.. والله سبحانه وتعالى وأعلم".

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كما أوضحت دار الإفتاء المصرية فى فتوى أخرى عبر موقعها الإلكترونى أيضاً حكم استخدام تقنية المايكروبليدنج للسيدات قائلة: " لا مانع شرعًا من استخدام تقنية " المايكروبليدنج " لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها".

وتجرى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بثا مباشرا بشكل دورى للإجابة على أسئلة المتابعين والتى ترد إليها وتجيب عنها من خلال أمناء الفتوى فى الدار ومديرى الإدارات الفرعية بدار الإفتاء.