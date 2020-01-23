شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين بالخارج .. إزاى تشارك فى برنامج أبناء الجيلين الثانى والثالث لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظَّمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة لوكالة الغورى، لوفد شبابي من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في أستراليا، لتعريفهم وربطهم بالحضارة والثقافة المصرية، وذلك ضمن البرنامج الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف ربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، تماشيًا مع رؤية مصر لدمج شبابها في عمليات التنمية المستدامة، وحتى يتعرف الشباب على تاريخ مصر وحضارتها وما تواجهه من تحديات في المرحلة الراهنة.

وبدأت الفعاليات بعروض ثرية لفنون المزمار والطبل ورقصات التنورة التي أبدع مؤدوها، وكذلك عروض للإنشاد الديني والمديح قدمتها فرقة التنورة للفنون التراثية، إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، والتي نشأت في فبراير 1988 بمقر قصر الغوري للتراث، وتقدم عروضها بصفة دورية طوال العام.

كما أعرب الوفد الشبابي عن سعادته ‏وانبهاره بالفنون المصرية، وعظمة معالم مصر التي تجسد الحضارات المتعاقبة التي نشأت على أرض المحروسة، وخصوصا ما تعكسه المنطقة من معالم الحضارة الإسلامية وفنونها.

وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة قد نظمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 17 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج من دول أوروبية وكندا وأمريكا وغيرها، ويعد هذا الملتقى الثامن عشر الذي تستضيفه الوزارة.

ودعت وزارة الهجرة، الجاليات المصرية في الخارج لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين 18 و 35 عاما، وذلك من خلال بريدها الإلكتروني لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في هذا البرنامج، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، وذلك للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.

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