زاهي حواس يستعرض لقطات من تاريخ «توت عنخ آمون» مع رواد معرض الكتاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة لمناقشة الكتاب الصادر حديثا «توت عنخ آمون.. ملك الملوك» بمناقشة أحمد بدران أستاذ الآثار، وعلاء شاهين بإدارة علاء عبدالهادي، وقال د. حواس أثناء الحوار أنه من السهل كتابة مقالات علمية للمتخصصين، بينما تكمن الصعوبة في كتابة المعلومات بشكل مشوق يجذب الجمهور العام، وهى الحالة المطلقة في حالة كتاب توت عنخ آمون.
ويحدد ان كتابه يتضمن رحلة البحث عن أطراف عائلة توت عنخ آمون والتأكد من هوية الفرعون والده وفقا لدراسة سخرت فيها تحاليل البصمة الوراثية في معملين منفصلين، معمل بالمتحف المصري وآخر بالجامعة بعد الحصول على عينات من المميزات المختلفة مؤكدا أن نتيجة المعلمين جاءت متطابقة لتثبت ان اخناتون والد الفرعون الصغير.
وفقا لحواس، يكمن اللغز الآخر في حياة توت عنخ آمون هو وفاته، التي زعم طويلا أنها حدثت نتيجة لمحاولة قتله مخلفة جرح خلف الرأس، وقال حواس :«لما عملنا دراسة لقينا أن الفتحة في الرأس تمت مع عملية التحنيط لضمان دخول السوائل ودا أمر تكرر مع احمس الأول»، لذايرجح حواس أن وفاة الفرعون الصغير جاءت نتيجة لسقوطه عن عجلة حربية، مؤكدا ان الشهر القادم سيشهد استقبال البلاد لجهاز فحص حامض نووي شديد التطور يصل سعره ربع مليون دولار أمريكي، تسعيره البلاد من إحدى الشركات لإجراء أبحاث تؤكد مدى تعرض الملك للعدوى بعدى سقوطه عن عربه حربية ما أدى لوفاته.
وفي معرض الحديث عن الآثار المصرية بالخارج أوضح حواس أنه بصدد تقديم طلب لألمانيا يتضمن توقيعات من مثقفين وشخصيات عامة مصرية وعالمية لاسترداد قطع مميزة من الآثار المصرية منها رأس نفرتيتي وحجر رشيد.
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