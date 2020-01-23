شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تطلق «Eco faculty» لتفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تدشين مسابقة «الكلية الخضراء» Eco faculty وذلك لتفعيل المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر..اتحضر للمستقبل» والتى تهدف للحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية ومواجهة تلوث الهواء ونشر الوعى للمحافظة على المحميات الطبيعية وتشجير المساحات الخالية من الجامعة حيث تأتى الحملة داخل الجامعة وخارجها وذلك في إطار مسابقة الجامعة الخضراء «Eco uni» التي أطلقتها وزارة التعليم العالى بمشاركة وزارة البيئة.

واستعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته، صباح اليوم الخميس، ما تم لتفعيل مبادرتى «لا للتطرف»، و«إسكندرية بلا إدمان»، والأنشطة المتنوعة التي تمت للتوعية ضد مخاطر تلك الظواهر السلبية.

وناقش المجلس مقترح الجامعة بإنشاء الكلية التكنولوجية تماشيآ مع الرؤى المستقبلية في منظومة القطاع الطبى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والصناعية،والتى توليها الدولة الأهمية القصوى في إستراتيجيات مصر ٢٠٣٠ ،وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة بأعداد كوادر مؤهلة في التخصصات الجديدة.

وأحيط المجلس علما ببدء تطبيق قرار مجلس الجامعة بطرح مقرر خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفصل الدراسي الثاني (الربيع ) للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم والطلاب على طلاب الفرقة الأولى، الثانية ،والثالثة بكليات (التربية -والتربية الرياضية بنين-وتربية رياضية بنات-والتربية النوعية -والتربية للطفولة المبكرة ) والخاص بالمشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية.

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وأعلن المجلس عن عقد الملتقى الثالث لمحو الأمية نهاية شهر يناير الجارى والذى يستهدف تدريب 3500 طالب بكليات التربية الخمس بجامعة الإسكندرية.

ودعا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جميع الكليات بالمشاركة في مشروع محو الأمية للكبار وتدشين حملة للقضاء على الأمية داخل الكليات، ضمن خطة الجامعة في القضاء على الامية من خلال دمج طلاب كليات التربية بالجامعة في مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية من يناير حتى أبريل 2020.

واستعرض الدكتور عبدالمنعم فوزي، مقرر لجنة القوافل المجتمعية بالجامعة، تقريرًا مفصلا عن استكمال أعمال القوافل الخدمية المتكاملة بمنطقة ام زهو وسيدى برانى وسيوة في 12 يناير الجارى والذى تم خلالها إدخال خط المياه الثانى بقرية المحاجر بطول 130 متر، بالإضافة لتوزيع 520 بطانية على أهالى منطقة سيدى برانى، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

كما كرم المجلس 16 من أعضاء القافلة من أساتذة كليات الطب والصيدلة والزراعة والطب البيطرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ووافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنز العربية ICDL Arabia، كما ناقش المجلس ما تم إنجازه في أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة خلال الفترة من يناير ٢٠١٩ إلى ديسمبر ٢٠١٩ طبقآ لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات .

وأحيط المجلس علمًا بتوصيات المنتدى الأول لصناعة الغزل والنسيج والذي أقيمت فاعلياته في الفترة من ٧ إلى ٨ ديسمبر الماضى .

جامعة الإسكندرية تدشين مسابقة الكلية الخضراء« Eco faculty »

جامعة الإسكندرية تدشين مسابقة الكلية الخضراء« Eco faculty »

جامعة الإسكندرية تدشين مسابقة الكلية الخضراء« Eco faculty »

جامعة الإسكندرية تدشين مسابقة الكلية الخضراء« Eco faculty »