شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن جثمان المواطن المصري عبدالمنعم أحمد محمد على، وصل اليوم الخميس إلى أرض الوطن من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران، وذلك بعد وفاته طبيعياً.

وكان وزير القوى العاملة، قد وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية في إنها إجراءات عودة جثمان المواطن المصري عبدالمنعم أحمد محمد على، البالغ من العمر 45 عاما، ووافته المنية صباح أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا .

وتلقى «سعفان» تقريرًا من المستشار العمالي بعمان طلعت السيد يفيد بأنه تم التواصل مع القنصلية لتجهيز سيارة اسعاف السفارة وتم ارسالها إلى مستشفى البشير بعمان، وذلك لتجهيز الجثمان، كما تم التواصل مع شركة مصر للطيران لشحن جثة المتوفي إلى مصر، وجاري متابعة كافة المستحقات للعامل المتوفي بشركة النواة الصناعية، وتجارة المواد الغذائية ومؤسسة الضمان الاجتماعي .