شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الملتقى الأول لمستقبل الصناعات النفيسة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تشابكت الآيادي العفية، سمراء تشد خمرية».. أعلن عدد من ممثلي سفراء الدول الأفريقية ومعهم مجموعة تضم كبار صناع المجوهرات في مصر، أن ذهب وألماس بلادنا لن يكون لغيرنا، جاء ذلك خلال الملتقى الأول لمستقبل صناعات المعادن النفيسة في إفريقيا بحضور نواب وزراء التعليم والتموين الرقابة الإدارية.

بدأت الفاعليات بتوافد المشاركين إلى حفل الاستقبال، الذي يضم معرضًا لأحدث تصميمات المجوهرات التي أنتجتها مؤسسة «ايجبت جولد»، تجولت عيون يملأها الإنبهار بين القطع الفنية المتنوعة.

وداخل القاعة الكبيرة تحدث الدكتور خالد حسن، استشاري تطوير الأعمال، وأوضح أن القارة السمراء تمتك النصيب الأكبر من إنتاج المعادن النفيسة، هذه المعادن يتم تصديرها خام إلى خارج القارة مما يجعل الفائدة الأهم منها، يذهب بعيدا عن أبنائها، مطالبًا أن تتكاتف كل الجهود من أجل التعاون بين الدول الشقيقة في التعدين والتصنيع بكل مراحله.

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وقال الدكتور خالد خليل، العضو المنتدب لمجموعة «ايجبت جولد»، أن مصر تمتلك أحدث وسائل التصنيع والتنقية، بالإضافة إلى مؤسسات تعليم فنون الصناعة بمختلف مراحها من خلال مدرسة متخصصة تخضع لإشراف الدولة بصورة مباشرة، وعرض «خليل» إمكانية التكامل بين دول القارة بالصورة التي تحقق التنمية المطلوبة وتوفير عوائد بالعملة الصعبة.

وقدم رجل الأعمال مصطفى نصار، صاحب أكبر مؤسسات صناعة المجوهرات تصورا لكيفية تعاون دول القارة السمراء في هذه الصناعة، التي تمثل رقمًا هامًا في اقتصاد العالم، حيث أشار إلى أنه المصانع الحديثة في مصر على استعداد لاستقبال الإنتاج من الدول الأفريقية الشقيقة وتصنيعها لحساب أصحابها، أو شراء الخام حسب الأسعار العالمية، وأكد أن مدرسة «ايجبت جولد» تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة من كافة دول القارة، لتدريبهم وتعليمهم أحدث فنون صناعة المجوهرات، وشدد «نصار» على أن الرئيس السيسي رسم خطوط إستراتيجية التكامل بين دول القارة والنهوض بها، وهذا ما دفعهم لتنظيم هذا الملتقى، الذي سيتكرر لمرات عديدة.

ونظم الملتقى جولة لأعضاء السفارات، في المصانع والمدرسة، تلقوا خلالها شرحا من وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني ،حول مراحل التعليم بالمدرسة والوسائل والأساليب المستخدمة.

وقبل المغادرة، ألقى ممثلي السفارات كلمات عبروا خلالها عن مدى سعادتهم بالأفكار المطروحة للتعاون في مجال صناعة المجوهرات وتدريسها، مؤكدين نقل هذه المبادرات لدولهم لعقد بروتوكولات رسمية، والسير في خطوات فعلية من أجل تنفيذ كل الأفكار التي تم طرحها.

فاعليات الملتقى الأول لمستقبل صناعات المعادن النفيسة في أفريقيا