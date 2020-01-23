شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 90% من مستحقات مزارعي القصب بنجع حمادي الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مصانع سكر نجع حمادي، عن صرف دفعات تحت الحساب لموردي القصب بنسبة 90% من الموردين للمصانع من بداية الموسم وحتى 25 يناير الجاري. وأشارت الشركة خلال منشور لها، الخميس، إلى أنه سيتم الصرف بداية من الاثنين 27 يناير الجاري، وحتى الخميس السادس من فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الصرف يتم طبقًا للجدول المعلن مع تفعيل خدمة السداد الالكتروني لمن يرغب من موردي القصب صرف مستحقاته من أي بنك داخل دائرة بلدته أو أي فرع داخل مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صرف 90% من مستحقات مزارعي القصب بنجع حمادي الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.