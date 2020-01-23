شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات الحصول على خطوط السير الجديدة لـ156 سيارة أجرة بقنا أول فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء تلقى طلبات المواطنين للحصول على خطوط السير الجديدة لعدد 156 سيارة أجرة جديدة، من 1 إلى 29 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بهدف وضع الشروط المُنظمة لتلقى الطلبات.

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ووجه «الداودى»، مسؤولي الوحدات المحلية بعمل الدعاية اللازمة بهدف وصول الإعلان إلى كافة المواطنين خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير الجاري، على أن يبدأ تلقى طلبات التقديم بمقار الوحدات المحلية لمجالس المدن مجانا في الأول من فبراير بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وألا يكون مالك لخط سير قبل ذلك، وأن يكون المتقدم من أبناء المركز المُقدم إليه الطلب، وأن تكون السيارة موديل 2020، مضيفا أنه على المتقدم أن يُرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومى سارية، وما يفيد عدم عمله بالحكومة أو القطاع العام، وما يفيد عدم امتلاكه لخط سير والتوقيع على إقرار بذلك.

وأكد محافظ قنا أنه سيتم الاختيار من بين المتقدمين خلال القرعة العلنية بحضور جميع المتقدمين، وذلك بعد الانتهاء من استلام الطلبات خلال الفترة المُعلن عنها وذلك لضمان الشفافية والعدالة، لافتا إلى أنه في حالة رغبة من يقع عليه الاختيار الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لشراء السيارة فعليه الإلتزام بالضوابط والشروط التي يحددها الجهاز.

ووجه مسؤولى المرور بقنا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية والأمان على الطرق حفاظاً على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن سيارات السرفيس الجديدة سوف يتم طلائها بلون موحد وسوف تحمل شعار المحافظة لإضفاء المظهر الحضارى على سيارات الأجرة بقنا.

جدير بالذكر أن خطوط السير الجديدة تشمل 57 سيارة سرفيس داخل مدينة قنا، و99 سيارة على خطوط السير بين مدينة قنا والمراكز الأخرى بهدف استيعاب كثافة الركاب لاسيما في اوقات الذروة وكذلك توفير كافة سبل الراحة للمواطنين.