شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم الشهيد «الغالي».. ووالده: «ابني عايش في قلب مصر كلها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت الفرحة قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى ابن قريتهم الشهيد مجند محمد بشير عبدالتواب والشهير بـ«الغالي»، بعد 6 شهور من استشهاده.

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وكرم الرئيس والدي الشهيد «الغالي»، الذي استشهد أواخر يونيو الماضي، خلال حضوره احتفالية الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، الخميس، في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وقال والد الشهيد: «تكريم الريس رد لنا الروح، وحسسنا إن ابننا لسه عايش في قلب مصر كلها»، مضيفًا: «ابني كان بينزل إجازة كل شهرين، وقبل استشهاده كنا نستعد لعقد قرانه على بنت عمه، وحددنا موعد الفرح، وانتهينا من تجهيز شقته، لكنه استشهد قبل عقد القران بـ3 أيام»

وقال عم الشهيد: «كان مؤمن بربنا وقضائه جدا، وعندما يجد أمه تبكى خوفا عليه من الإرهاب في العريش وغيابه لفترات طويلة كان يقول لها: الموت واحد وله ميعاد محدد، ووقت الأجل هاموت في أي مكان حتى ولو على السرير، وهذا قدر الله لنا جميعا».