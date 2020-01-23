شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحي أمريكي يزور المناطق الأثرية في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا وفداً سياحياً قادماً من الولايات المتحدة، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أوضح دكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة يومين، حيث سيزور الوفد، الجمعة، منطقتي آثار بني حسن وتونا الجبل، مشيراً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها «منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى».

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني» لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

وفد سياحي أمريكى يزور المناطق الأثرية بالمنيا