شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحضر للأخضر».. احتفالية لنشر الوعي البيئي بـ«تربية المنيا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كلية التربية بجامعة المنيا بيوم البيئة الوطنى 2020، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبدالواحد عميد الكلية، بهدف نشر وزيادة الوعي البيئي، والممارسات الصحيحة تجاه البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (اتحضر للأخضر).

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وشملت فعاليات الاحتفالية عقد ندوة توعوية للطلاب قامت بتسليط الضوء على أهمية وأهداف المبادرة وكيفية المحافظة على البيئة والحث على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الاجيال القادمة.

وأشرف على التنظيم الدكتورة اسماء عبدالحميد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبدالعظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبالتنسيق مع الدكتور عبدالعزيز حسب الله مدير وحدة ضمان الجودة وفريق الجودة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما شارك أعضاء هيئة التدريس والطلاب في زراعة بعض الأشجار بالكلية، وفي أعمال الدهانات لتجميل الكلية، كما تم عقد مسابقة ثقافية في المعلومات العامة البيئية. وتم تشجيع الطلاب على المشاركة في مسابقات اليوم الوطنى تحت شعار «اتحضر للأخضر» من خلال تسجيل فيديوهات توثق مشاركتهم في أعمال التشجير، وبصماتهم في أعمال التجميل بمباني الكلية، وتنظيف الشوارع، ونشر الوعي البيئي ترشيد الاستهلاك، وإعادة تدوير المخالفات.

ندوة تثقيفية لنشر الوعى البيئي بكلية التربية جامعة المنيا

ندوة تثقيفية لنشر الوعى البيئي بكلية التربية جامعة المنيا