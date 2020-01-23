شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات الوزراء» و«الأهرام للدراسات السياسية» يوقعان بروتوكول للتعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور وحيد عبدالمجيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بروتوكول للتعاون المشترك، صباح اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأكد «الجوهري» أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على توطيد أواصر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون البحثي والعلمي مع المؤسسات البحثية والفكرية المختلفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل فيما بينها، الأمر الذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات.

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وأضاف «الجوهري»، أن توقيع البروتوكول يأتي أيضاً في إطار سعي المركز، الدائم للانفتاح على مراكز الفكر المختلفة، وتبادل المعرفة والرؤى معها حول مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، مشيداً في الوقت نفسه بالدور المتميز الذي يقوم به مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والكفاءات والخبرات المتخصصة التي يضمها.

وأضاف «الجوهري»، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين بهدف دعم العمل البحثي والفكري في مصر لخدمة متخذ القرار، حيث اتفق الطرفان على التعاون في عدد من المجالات أبرزها التعاون في مجال تنفيذ الدراسات والمشروعات الأكاديمية والبحثية المشتركة، فضلاً عن المشاركة في إعداد المؤتمرات العلمية والندوات وحلقات النقاش بشأن القضايا العلمية والعملية محل الاهتمام المشترك، بجانب تنفيذ برامج علمية وأنشطة تدريبية متعددة، وأخيراً تبادل الزيارات واللقاءات بين الباحثين والخبراء في المؤسستين، وذلك بهدف تعزيز مساهمة المؤسستين في المجال البحثي.

الجدير بالذكر، أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هو مركز بحثي علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام منذ بدأ نشاطه في عام 1968، ويتخصص في دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية الاقليمية والدولية، ويتمتع المركز باستقلالية كاملة في إدارة نشاطه العلمي، ويحرص في بحوثه بأن يطرح رؤية فكرية للمشكلات المطروحة، كما يسعى المركز من خلال نشاطه العلمي إلى نشر الوعي العلمي لدى الرأي العام المصري والعربي بالقضايا الاستراتيجية في العالم بوجه عام والعالم العربي ومصر بوجه خاصً.

على الجانب الآخر، تتمثل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باعتباره أحد مراكز الفكر الحكومية- في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي, وتبني رؤية طموحة لمصر, من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.