شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة ترسا بطوخ يناشد السائقين عدم إلقاء القمامة على الطريق السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد إيهاب مهدي رمضان، رئيس الوحدة المحلية بترسا، التابعة لمركز طوخ، السائقين من رواد الطريق الزراعي السريع، عدم إلقاء القمامة والزجاجات الفارغة وعبوات الكانز على الطريق، أثناء القيادة، حتى لا يتعرض الآخرون للأذى.

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وقال رئيس الوحدة المحلية إنه قام بحملة مكبرة لإزالة الأتربة والمخلفات من على جانبي الطريق الزراعي السريع في نطاق الوحدة المحلية بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، برفع مستوى النظافة بالطريق السريع، تم المرور على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى ورفع جميع الأتربة الموجودة بسيارة وجليدر الوحدة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية أن الطريق الزراعي السريع هو عنوان محافظة القليوبية، ويجب الحفاظ عليه من أي أعمال تسيء للمظهر الحضاري للمحافظة علاوة على أن الطريق يسير عليه تقريبًا 95% من سيارات جمهورية مصر العربية ولابد من الحفاظ عليه.

وناشد «رمضان» قائدي السيارات عدم إلقاء أي مخلفات أو قمامة، خصوصًا الزجاجات الفارغة وعبوات الكانز عليه أثناء السير، وكذا المواطنون المقيمون على الطريق عدم إلقاء القمامة بنطاق الطريق حفاظًا على المظهر الحضاري.

إلقاء القمامه والزجاجات الفارغه وعبوات الكانز على الطريق السريع بالقليوبية

إلقاء القمامه والزجاجات الفارغه وعبوات الكانز على الطريق السريع بالقليوبية

إلقاء القمامه والزجاجات الفارغه وعبوات الكانز على الطريق السريع بالقليوبية

إلقاء القمامه والزجاجات الفارغه وعبوات الكانز على الطريق السريع بالقليوبية

إلقاء القمامه والزجاجات الفارغه وعبوات الكانز على الطريق السريع بالقليوبية