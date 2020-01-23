شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجمهور بأعداد كثيفة على معرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافدت أعداد كبيرة من الجمهور، الخميس، على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول للجمهور بدورته الـ51، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف.

ومع بداية افتتاح أبواب المعرض، توافدت أعداد كبيرة من الشباب والأسر وجنسيات عربية وأجنبية حرصت على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن أعمال المعرض.

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وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد افتتح، أمس الأربعاء، الدورة الـ51 لمعرض الكتاب والتي تستمر فعالياته حتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع».

وشكلت الدكتورة إيناس عبدالدايمن وزيرة الثقافة، غرفة عمليات برئاستها في مقر المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ لمتابعة سير العمل طوال أيام المعرض لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين أو العارضين.

يذكر أن دولة السنغال تحل هذا العام كضيف شرف وتم اختيار الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، ويشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

ويتم إطلاق تطبيق إلكتروني للمرة الأولى للتيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.