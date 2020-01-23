شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، الخميس، إقبال المئات من رواد المعرض، لتفقد ما يعرضه الجناح من دوريات وحوليات علمية وأدبية وفكرية لقطاعات الأزهر المختلفة، بالإضافة للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها للزوار.

جاءت العروض الفنية التي يقدمها الأطفال في مقدمة اهتمامات رواد جناح الأزهر، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا لمشاهدة الفقرات الإنشادية والاستعراضية، التي تجذب الأطفال وتفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.

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وشهد ركن قطاع المعاهد والورش الفنية اهتمامًا كبيرًا من رواد الجناح، للمشاركة في أعمال الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، التي تهدف إلى تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية.

فيما حظى ركن مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية باهتمام كبير من الزوار في بداية اليوم، حيث قام عدد من المفتين بالرد على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهان الرواد، إضافة إلى حملات توعية تستهدف التواصل مع المشاركين في المعرض بهدف التأكيد على مخاطر الفكر المتطرف والتحذير من الوقوع فيما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة تتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، وذلك وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي القويم.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

إقبال كبير على جناح الأزهر بمعرض الكتاب

إقبال كبير على جناح الأزهر بمعرض الكتاب

إقبال كبير على جناح الأزهر بمعرض الكتاب