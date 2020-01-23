كيف سيقضي طلاب الثانوي أجازة نصف العام.. اعرف ماذا قالوا (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب فرج حسين، بعد انتهاء امتحان الفصل الدراسي الأول، إن قضاءه لأجازة نصف العام الدراسى سيكون مختلفا هذا العام، حيث يخطط لأن يقرأ بعض الرويات الأدبية والشعرية، إضافة إلى ذهابه إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب، ومتابعة الدورى المصرى والاورويى لانه كطالب محب للرياضة ويتابع بشكل يومى المباريات، وكذلك حفظ بعض كلمات اللغة الإنجليزية لانه يعشق اللغة الإنجليزية.
فيما قال أحمد سيد، أنه سيقضى إجازة نصف العام الدراسى فى المنزل لمساعد والده فى كسب بعض المال كمصاريف للمنزل والأسرة بشكل عام.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 25 يناير الجارى، وتنتهى 6 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى 8 فبراير لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوى بدأت فى تسجيل نتائج الامتحانات الورقية للمواد التى أدى فيها طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحان يناير الجارى على صفحة وأيقونة النتائج بالموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق آلية وضعها قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة يبحث تسجل النتائج فى شيتات على الموقع بكود الطالب، مؤكدة أن نتائج الامتحانات الإلكترونية تعلن على غرار ما تم العام الماضى لطلاب الصف الأول الثانوى العام حيث تظهر إلكترونيا من خلال الكود والرقم القومى للطالب.
وأكدت المصادر أن النتائج ستعلن بشكل إلكتروني، لطلاب الصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان على التابلت وستعلن على موقع الوزارة لطلاب أولى ثانوى وفى المدارس على غرار ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة حيث تعلن النتائج على موقع الوزارة ثم المدارس.
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