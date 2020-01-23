كيف سيقضي طلاب الثانوي أجازة نصف العام.. اعرف ماذا قالوا (فيديو)

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوى بدأت فى تسجيل نتائج الامتحانات الورقية للمواد التى أدى فيها طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحان يناير الجارى على صفحة وأيقونة النتائج بالموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق آلية وضعها قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة يبحث تسجل النتائج فى شيتات على الموقع بكود الطالب، مؤكدة أن نتائج الامتحانات الإلكترونية تعلن على غرار ما تم العام الماضى لطلاب الصف الأول الثانوى العام حيث تظهر إلكترونيا من خلال الكود والرقم القومى للطالب.

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وأكدت المصادر أن النتائج ستعلن بشكل إلكتروني، لطلاب الصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان على التابلت وستعلن على موقع الوزارة لطلاب أولى ثانوى وفى المدارس على غرار ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة حيث تعلن النتائج على موقع الوزارة ثم المدارس.