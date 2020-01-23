شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 8 إجراءات للعناية بأشجار العنب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول الممارسات الجيدة لتسميد ورى أشجار وحدائق العنب خلال الفترة الحالية، وطرق مكافحة أمراض أشجار العنب للحفاظ على الأشجار لتكون مستعد لزيادة الإنتاج خلال الموسم.

-من أهم العمليات الجيدة لزيادة معدلات الرى قـبل الرش بكاسرات السكون.

-استخدام أي مادة كاسرات السكون بعد إجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التى على الأفرع وذلك للتبكير بالمحصول.

- معدلات الإضافة 5:3 لتر / 100 لتر ماء + مادة ناشرة 2/1 سم³ لكل لتر ماء.

- وتكرر الرشة بعد 5 أيام من الرشة الأولي تركيز 3 لتر / 100 لتر مـــاء علــى نفس الأشجار السابق رشها أمثلة ـ الدرمكس أو الفورامكي والدرومكس 50

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- عدم استخدام أي مركبات نحاسية .

-التسميد أن يتم عمل الخدمة الشتوية للأشجار التى لم يتم خدمتها في الشهر الماضى.

- تسميد أشجار العنب التى تروى بالتنقيط وتضاف كجرعات تنشيطية .

الرية الأولي: يضاف 2/1 كجم سلفــــات نشادر، الرية الثانية: يضاف 2/1 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، الرية الثالثة: يضاف 1 لتر سلفـت بوتاسيوم ، الرية الرابعة: يضاف 1 لتر حامض أميني للفـدان، الرية الخامسة: يضاف 1 لتر حامض الهيوميك مرة في الشهر ، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم .

- التسميد الورقى، يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حــالة ظهور أعراض نقص العناصر علــــى الأشجار ويكرر ويتم كمــا يأتي 300 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم استيموفول أو ســــاد مركب مــن ميكروبيلانت كومبي ( لرفع كفاءة الامتصاص )، الري الاستهــلاك المائى حسب الأعمار المختلفة لنظام الرى بالتنقيط لتر.