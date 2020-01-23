شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة معلم للشئون القانونية حاول تصوير ورقة امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إحالة معلم للشئون القانونية حاول تصوير ورقة امتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادى، للمساعدة على الغش الالكترونى، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق القوانين والضوابط التى تمنع الغش وتنفيذ العقوبات.

وتابع مسئولى مديرية تعليم القاهرة فى الثانية بعد منتصف الليل بالمطبعة السرية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2020 عملية نقل ورق الأسئلة للإدارات التعليمية والمدارس، حيث التقى محمد عطية مدير المديرية مديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بحضور محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات

حيث يتسلم المديرين أوراق الأسئلة ويتوجه كل إلى إدارته لمركز توزيع الأسئلة فى انتظار رؤساء اللجان

حتى أذان الفجر، ثم متابعة تسليم اللجان، إلى أن يصل الامتحان ليد الطلاب، وتبدأ رحلة أخرى لغرفة العمليات للمتابعة والتوجيه والتدخل السريع والضبط والمحاسبية، إلى أن ينتهى الامتحان، ثم نبدأ عملية التصحيح، وإعلان النتائج ورحلة ثالثة لأعمال الكنترول.

Advertisements

وكانت المديرية ألغت أمس امتحان 5 طلاب بالصف الثالث الإعدادى لمحاولتهم الغش، عن طريق الموبايل أثناء سير الامتحان، وذلك تمهيدا لاحالة الواقعة للنيابة العامة، وإحالة المسئولين للتحقيق، مشيرا إلى أن ذلك تفعيلا للقرار الخاص بأعمال الامتحانات ومكافحة الغش رقم 34 لعام 2018، واهم بنوده عدم اصطحاب الموبايل.

وأدى أمس الأربعاء طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسى الأول 2019/202، وعددهم (83500) طالب و (80563) طالبة، بمجموع (164000) طالب وطالبة، داخل (707) لجنة بالإضافة الى (20) طالب على مستوي الجمهورية

من بينهم عدد (6) طالب وطالبة يؤدون الامتحان بمستشفى ( 57357 ).

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9.00 إلي الساعة 11.00 صباحا ، ويؤدى طلبة (الصم وضعاف السمع) الامتحان فى مادة الرسم الفني من الساعة 9.00 الي الساعة 11.00 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 11.30 إلي 1.30 ظهراً .

والطلبة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الدينية من الساعة 9.00إلي الساعة 11.00صباحاً، ومادة التربية الفنية من الساعة 11.30 صباحاً إلي الساعة 12.30 ظهراً.