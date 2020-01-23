شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدهم الـ68 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكافة القيادات الأمنية والضباط والجنود بمناسبة عيد الشرطة، وجاء فى نص التهنئة "تتقدم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص التهانى لرجال الشرطة البواسل، وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية، فى عيدهم الثامن والستين".

ويظل 25 يناير 1952 يومًا تحفظه مصر فى ذاكرتها الوطنية، يومًا للبطولة والفداء؛ فهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون مع قواتنا المسلحة الباسلة أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن للحفاظ على أمنه وسلامه.



نذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسرهم، بكل فخر، ونذكر أيضًا المصابين والمجروحين لينعم الله عليهم بالشفاء العاجل، ونصلى إلى الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر من كل سوء ويظللها بسلامه الكامل، وأن يحمى أوطاننا ومنطقتنا العربية وينعم عليها بالأمن والاستقرار".