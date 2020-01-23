رسالة دكتوراه بتربية الزقازيق تطالب ببرامج رقمية لطلاب الثانوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كلية التربية جامعة الزقازيق الخميس مناقشة رسالة دكتوراة تحت عنوان فعالية برنامج قائم على المحاكاة الرقمية فى تنمية مهارات تصميم وإنتاج قواعد البيانات والوعى التكنولوجى لدى طلاب المرحلة الثانوية للباحثة هبة أبو المكارم أحمد مصيلحي.

وأوصت الدراسة بإنشاء وحدة ذات طابع خاص فى وزارة التربية والتعليم، تتولى إنتاج برامج المحاكاة الرقمية، لكافة المقررات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية فى ضوء احتياجاتهم الفعلية، بما يخدم العملية التعليمية.

وأكدت الباحثة على ضرورة دراسة مدى إمكانية إنتاج مواقع لبرامج المحاكاة المختلفة تسمح للطلاب باستخدامها بشكل مباشر دون الحاجة لتحميلها على الأجهزة مع إمكانية مشاركة مجموعات مختلفة من الطلاب كمجموعات تعلم تعاونى إلكترونى.

وأشارت إلى أهمية الاهتمام بتأهيل الطلاب بالمرحلة الثانوية بالمقررات التكنولوجية والتدريب على الوسائل التكنولوجية المختلفة خاصة تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الدراسة أن النتاج أظهرت النتائج أن 90% من الطالبات لديهن أجهزة كمبيوتر بالمنزل، وضعف مستوى الوعي التكنولوجي لديهن بنسبة 80%.

وأظهرت الدراسة وجود ضعف فى مهارات تصميم وإنتاج قواعد البيانات لدى طالبات الصف الثانى الثانوى وأشارت إلى أن هناك احتياج ملحوظ للتدريب على مهارات تصميم وإنتاج قواعد البيانات فى ظل التطور التكنولوجى وظهور مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

وكشفت عن عدم قدرة الطرق التقليدية فى التعليم على تنمية مهارات تصميم وإنتاج قواعد البيانات ومن ثم ولابد من استحداث أساليب وبرامج جديدة تمكن المعلمين من تدريسها وتنمية مهارات المتعلمين فيها، وكان أنسب هذه الأساليب المحاكاة الرقمية، التى تعد منظومة متكاملة تقدم أساليب تعلم متعددة ومتنوعة وتفاعلية.

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يذكر ان الرسالة تم اعدادها تحت اشراف الدكتورة عايدة اسكندر استاذ المناهج وطرق التدريس والدكتور على عبد الرحيم استاذ المناهج وطرق التدريس وحضر المناقشة الدكتور حكيم مراد استاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم سابقا بالمركز القومى للبحوث التربوية سابقا.