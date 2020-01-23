شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ذات الكرسى والدب الأكبر أشهر مجموعات تزين سماء مصر وترى بالعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس، وخلال ليالى الشتاء الباردة، واحدة من أشهر المجموعات النجمية فى السماء الشمالية، وهى ذات الكرسي "كاسيوبيه"، حيث تشاهد عاليا فى الأفق الشمالى وهى تدور حول نجم القطب الشمالى "بولاريس" أو " الجدى" مرة واحدة فى اليوم، نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يعتبر من السهل التعرف على نجوم ذات الكرسي "كاسيوبيه"، سواء فى سماء المساء أو الفجر، فهى تأخذ شكل حرفى W أو M حسب وضعيتها فى قبة السماء، وهى تحتوى على خمسة نجوم متوسطة اللمعان، وهذا الشكل المميز لنجوم ذات الكرسى " كاسيوبيه" يجعلها ملاحظة بسهول بين نجوم السماء الشمالية .

وتابع التقرير: فى حين أن نجوم الدب الاكبر تكون تحت الأفق جزيئا أو كليا بداية الليل (حسب الموقع الجغرافي للراصد)، ولكن ذلك سوف يتغير مع مرور الليل، حيث تدور المجموعات النجمية "ظاهريا" (عكس اتجاه عقارب الساعة) حول نجم القطب الشمالى "بولاريس، الجدى"، الوقع بين ذات الكرسى والدب الأكبر.

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ولذلك عند منتصف الليل بالتوقيت المحلى فإن نجوم ذات الكرسى سوف تقع إلى الغرب مباشرة من نجم القطب الشمالي فى حين ان نجوم الدب الأكبر تقع الى الشرق منه (إلى اليمين) وقبل الفجر سيقع الدب الأكبر مباشرة فوق النجم القطبي بينما تقع ذات الكرسي أسفله.

وكان كوكب المشترى قد غادر سماء المساء فى أواخر العام 2019، ولبضعة أسابيع كان خلف الشمس من زاوية رؤيتنا على الأرض، والأن عاد الكوكب إلى الأفق الشرقى ويرصد قبل شروق الشمس، ولكن ذلك يعتمد على الظروف الجوية فى منطقتك .