شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة القاهرة لجهودهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 500 جنيه لكل العاملين والمعيدين والمدرسين المساعدين، نظرًا لأدائهم الحضارى فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، وجهودهم غير العادية فى نجاحها، والتفانى فى خدمة الجامعة.
وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الموظفين والعاملين بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بنجاح لنحو 200 ألف طالب وطالبة بمراحل الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليات، بدون خيام على خلاف ما كان فى الماضي، وما كانت تمثله هذه الخيام من خطورة محتملة.
وكان الدكتور محمد الخشت قد أجرى جولة تفقدية صباح اليوم فى عدد من الكليات داخل الحرم الجامعى اطمأن خلالها على نهاية ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة، والتقط مع الطلاب صورًا تذكارية احتفالًا ببدء إجازة منتصف العام الدراسى.
وأعلن الدكتور محمد الخشت، أن عينات التصحيح الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات، وأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم إعلانها فور انتهاء الامتحانات ببعض الكليات والأخرى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتهي جميع الكليات من إعلان نتائجها بحد أقصى منتصف مارس المقبل، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات والإمكانات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة شهدت هدوءًا إلى حدٍ كبير، ولم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الامتحانات، ولم تضبط إلا حالات محدودة من الغش، موضحًا أن قلة حالات الغش نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة ومنها تطبيق مواصفات الورقة الورقة الامتحانية، وتوفير عدد كبير من المراقبين الأكفاء، وتوفير كاميرات المراقبة.
وأوضح أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف.
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