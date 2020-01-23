شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة القاهرة لجهودهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 500 جنيه لكل العاملين والمعيدين والمدرسين المساعدين، نظرًا لأدائهم الحضارى فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، وجهودهم غير العادية فى نجاحها، والتفانى فى خدمة الجامعة.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الموظفين والعاملين بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بنجاح لنحو 200 ألف طالب وطالبة بمراحل الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليات، بدون خيام على خلاف ما كان فى الماضي، وما كانت تمثله هذه الخيام من خطورة محتملة.

وكان الدكتور محمد الخشت قد أجرى جولة تفقدية صباح اليوم فى عدد من الكليات داخل الحرم الجامعى اطمأن خلالها على نهاية ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة، والتقط مع الطلاب صورًا تذكارية احتفالًا ببدء إجازة منتصف العام الدراسى.

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