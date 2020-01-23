شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات مطار القاهرة لفحص الركاب القادمين من الخارج بعد انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، عدة إجراءات وقائية لمنع تسرب الأوبئة، والتى تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية عن طريق حركة النقل الجوى للركاب، حيث تقوم إدارة الحجر الصحي بالمطارات بتوسيع دائرة الاشتباه على الركاب القادمين من عدة دول، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية على الطائرات لمكافحة الأمراض المعدية وذلك تنفيذا لمنظمة الصحة العالمية.

ويرصد ”الخليج 365” أهم الإجراءات التى تتخذها إدارة الحجر الصحى لمنع تسرب الأوبئة للبلاد:

* بالنسبة للمسافرين يتم تقديم التطعيمات اللازمة لحمايتهم ضد الأمراض الوبائية، ويتم توزيع الكروت الإرشادية الخاصة بالأمراض المعدية أو الأمراض الحديثة التى تتضمن طرق العدوى والوقاية منها.

* تتمثل إجراءات الوقاية من الأمراض في الحفاظ علي النظافة "غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام"، وفصل الطعام النيئ عن الطعام المطبوخ، وحفظ الطعام في درجة حرارة مأمونة، واختيار المياة والأغذية المأمونة.

Advertisements

* الإجراءات المتبعة على الأشخاص القادمين من البلد الموبوءة، يتم إجراء الفرز الصحي لكافة الركاب القادمين من تلك الدول دون استثناءات، واتخاذ أقصى أنواع الحذر عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها وتحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى الحميات.

* تقوم إدارة الحجر الصحي بالتأكد من وجود شهادات التطعيم الدولية بحوزة القادمين من بلاد موبوءة، كما يتم عمل مسح صحي على عينة عشوائية من الركاب للتأكد من خلوهم الفيروسات.

* ضرورة إلزام شركات الطيران، باتباع الطرق المعتمدة من الصحة العالمية لرش الطائرات باستخدام مادة وقائية وذلك داخل كابينة القيادة ومخزن العفش، والتأكد من تطهيرها قبل الإقلاع إذا كان على متنها حالة مشتبه وتحويلها الى المستشفى.