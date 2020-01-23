"صورت ابنها عريان في الحمام".. ضبط ممرضة بتهمة تعذيب طفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على ممرضة لاتهامها بتعذيب ابنها بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط (ممرضة- مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس).. لاتهام طليقها (سائق، سن 39) لها بالتعدى بالضرب على ابنهما (طالب، سن 13) وتعذيبه وحرقه بجسده وتصويره عارياً بهاتفها المحمول أثناء تواجده بدورة المياه.

وعلل "طليقها" قيامها بتلك الأفعال لزواجه من أخرى، ورغبتها فى توجه الطفل للإقامة طرفه، بسؤال الطالب أيد ذلك، وتم تحويله إلى المستشفى وورود تقريرها بوجود آثار حروق بالذراعين والقدم اليسرى.. وبمواجهتها أنكرت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.