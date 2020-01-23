ضبط 57 خلية وطائرات Drone.. الداخلية تكسر "شوكة" الإرهاب في 2019-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيلمًا تسجيليا يتضمن إنجازات الوزارة على مدار العام الماضي 2019.

حرصت وزارة الداخلية على النهوض بكل مهامها، فالأمن كُلا لا يتجزأ، وقد أثبتت الدلائل الرقمية نجاح الاستراتيجية الأمنية خلال عام 2019 في تأمين مسيرة العمل الوطني وانطلاقها لآفاق المستقبل بكل عزم وإصرار.

وعرضت الوزارة خلال الفيلم التسجيلي، جهود رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب حيث تم ضبط 57 بؤرة إرهابية، 192 قطعة سلاح تنوعت ما بين "آلي، رشاش، قناصة، قاذف rbg، طبنجات، 50 عبوة تفجيرية وقنابل وأحزمة ناسفة.

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كما تم ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة، أجهزة للتواصل الإليكتروني، طائرة بدون طيار Drone، كمية من الذخائر ومقذوفات الـ rbg، مواد لتصنيع المتفجرات

كما تمكن رجال الشرطة من دحر فلول الإرهاب؛ بعد أن ئ تحددت المهام الأمنية بدقة وموضوعية وتوجيه ضربات استباقية فاعلة للتنظيمات الإرهابية، وأبرزها إحباط مخططات لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بإحدى الدول للإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية بالبلاد.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة الذي يقام بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة.