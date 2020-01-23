نادي القضاة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أرسل برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

وجاء في نص البرقية، بحسب المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة "ونحن نحتفل وشعب مصر العظيم بالعيد الثامن والستين لرجال الشرطة البواسل.. يسعدنا وبكل الإعزاز والتقدير لمسيرة وتاريخ هيئة الشرطة أن نحيي عطاء وتضحيات هذا الجيل من رجال الشرطة الذين يحملون الأمانة المقدسة بكل الصدق والشرف حماية لجبهتنا الداخلية وتماسكها ودفاعاً عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء.. مؤكدين أنهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية".

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وأضاف نادي القضاة "إن رجال الشرطة سطروا بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية المصرية العريقة، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء".

وأعرب نادي القضاة بهذه المناسبة عن "اعتزاز قضاة مصر برجال الشرطة وتقديرهم للدور البطولي الذي يقومون به حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري".

وأكد النادي تكاتف قضاة مصر مع قواتنا المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار مصرنا الحبيبة "داعين الله أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والاستقرار والسلام، ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.. حفظكم الله ورعاكم وأعانكم وسدد خطاكم".