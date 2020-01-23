فيديو- "الكوبرا السوداء جاهزة".. كيف تتعامل العمليات الخاصة مع الإرهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو لفيلم تسجيلي تحت اسم "المهمة"، يبرز جهود وتدريبات وحوش رجال العمليات الخاصة لمواجهة الإرهاب واستهداف أماكن حيوية لعناصر تنظيمية إرهابية. وجسد الفيلم كيفية تعامل العمليات الخاصة بوزارة الداخلية مع العمليات الإرهابية ومداهمة بؤرها ببسالة واحتراف. جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة الذي يقام بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعددٍ من الشخصيات العامة.

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