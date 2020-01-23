أبرزهم اللواء علاء سليم.. الرئيس السيسي يكرِّم عددًا من رجال الشرطة في عيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من رجال الشرطة المتميزين خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ68، تقديرًا لجهودهم المتميزة في حفظ الأمن وحماية المواطنين.

وشمل التكريم: اللواء علاء الدين سليم، رئيس قطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب، بمديرية أمن الغربية، والعميد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان، والعميد حازم خليل بشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد محمد عبدالله مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، وعقيد حسن محمد حسن بقطاع الأمن الوطني، وعقيد يحى محمود قائد قطاع الغضبان بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء.

كما كرّم الرئيس المقدم عبدالوهاب شرقاوي بمديرية أمن شمال سيناء، والمقدم تامر عبدالشافعي بمديرية أمن القاهرة، والرائد مها ماهر بمديرية أمن الشرقية، والنقيب إبراهيم السيد بقطاع الأمن الوطني.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الداخلية اليوم الخميس بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة.