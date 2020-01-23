تأجيل دعوى تطالب الحكومة بإصدار قرار باعتبار "حماس" منظمة إرهابية لـ 11 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب الحكومة بإصدار قرار باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية لجلسة 11 إبريل.

حملت الدعوى رقم 27866، وأوضحت أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين، ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية، أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية، ولا يخفى على الكافة أن هناك علاقة وثيقة تربطها بجماعة الإخوان.

وأضاف أن حماس تلعب دورا لتهديد أمن البلاد، وتقوم بتنفيذ كل المخططات التي تحاك في الخارج والداخل ضد مصر، وأن خلافها مع الشعب المصري ثأر شخصي لأنه أسقط حكم جماعة الإخوان.