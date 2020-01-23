بسبب تسرب المياه.. الفتوى تلزم "الطب البيطري" في القاهرة بدفع 27 ألفا للشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة بدفع 27 ألفًا ومائتان وعشرة جنيها، إلى صندوق أبنية المحاكم نتيجية التلفيات التي سببتها المديرية بسبب تسرب مياه من مقر المديرية على مبنى الشهر العقاري الذي يأتي في الطابق السفلي للمديرية.

وقد استندت الجمعية في فتواها لنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض" وكذا المادة 174 والتي تضمنت أن يكون المتبوع مسئولاً عن أعمال تابعة بعملة غير المشروع متي كان حال تأدية الوظيفة أو بسببها، كما تقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متي كانت له عليه سلطة فى رقابته وتوجيهه".

وتعود وقائع النزاع إلى أن العاملين بمديرية الطب البيطرى بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة قد تركوا صنابير المياة بالوحدة التابعة لهذه المديرية مفتوحة وغادروا المكان وعندما عادت المياة للوحدة مرة أخرى، تسربت حتى نالت من سقف وحوائط صالة وغرف الوحدة الأسفل منها التابعة للهيئة العامة لصندوق أبنية محاكم الشهر العقاري حتي أتلفتها.

واستكملت الجمعية، أنه لم يثبت طبقًا للمستندات التي عرضت عليها أنه ليس هناك ثمة سبباً أجنبياً أدى إلى ذلك، كما أن مديرية الطب البيطري لم تقدم دليلًا على أن التسريب كان بسبباً خارج عن إرادتها، مما يجعلها مسئولة عن تلك التلفيات وتعويض الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بالمبلغ المذكور .