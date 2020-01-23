والد الشهيد ماجد أحمد في حفل عيد الشرطة: السيسي على الحق المبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، عددًا من أسر شهداء الشرطة الأبطال.

ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة للشهيد العقيد رامي علي أحمد هلال (تسلمته أرملته مروة محمد توفيق)، والشهيد المقدم باسل فكري طه (تسلمته أرملته سارة محمد رشاد)، والشهيد المقدم مصطفى عبيد سالم (تسلمته أرملته آيات عبد الفتاح إبراهيم)، والشهيد المقدم ماجد أحمد محمد صبري رئيس مباحث الشيخ زويد (تسلمه والده أحمد محمد صبري).

وقال والد الشهيد ماجد أحمد إنه لم يكن يعلم أن نجله كان يخدم في شمال سيناء، وإنه عَلِم يوم 9 أبريل 2019 (يوم استشهاد نجله) عندما أُبْلِغ باستشهاده، مضيفًا أن نجله بطل كان يسعى إلى الشهادة، وأن روحه وروح أولاده فداء لمصر، معربًا عن تقديره واعتزازه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد والد الشهيد ماجد أحمد أن الله -سبحانه وتعالى- حافظ لمصر، متابعًا أن الرئيس السيسي على الحق المبين، وأن الشعب المصري خلفه ويؤيده.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة لكلٍ من الشهيد الرائد محمد صلاح الدين شلبي (تسلمته أرملته نوران نبيل علي)، والشهيد الرائد ماجد أحمد عبد الرازق (تسلمته أرملته سارة وائل طاحون)، والشهيد الرائد أحمد صلاح المسلمي (تسلمته والدته أمينة أحمد محمود)، والشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان (تسلمته أرملته ميادة أحمد حسن)، والشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم (تسلمته والدته داليا سامي غريب)، والشهيد النقيب عمر إبراهيم القاضي (تسلمته والدته راندا محمود عبد المطلب).

كما منح الرئيس السيسي وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة لكلٍ من الشهيد أمين شرطة ممتاز أول مجدي شوقي موسى (تسلمته أرملته مارثا عزيز تواضروس)، والشهيد أمين شرطة أول كرم السيد محمد مرزوق (تسلمته أرملته أسماء أحمد متولي)، والشهيد مساعد شرطة ثالث عمر علي النازع (تسلمته أرملته انتصار أحمد دياب)، والشهيد المجند عبد الله ممدوح حسن الصاوي (تسلمه والده ممدوح حسن الصاوي)، والشهيد المجند هشام محمود إبراهيم يونس (تسلمه والده محمود إبراهيم يونس).

ح م ز/س.ع​