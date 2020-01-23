معرض الكتاب يحتفي بمئوية الصحفية سعاد منسي.. ما قصتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشفت الكاتبة الصحفية إيمان رسلان، أن الراحلة الكاتبة الصحفية سعاد منسي، لم تكن مقيدة في مؤسسة صحفية وكانت تعمل في الصحافة بحرية، مؤكدة أنها بدأت حياتها بعد ثورة 1919 وماتت بعد ثورة 2011.

جاء ذلك، خلال الندوة التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمناسبة بمئوية الراحلة سعاد منسي، بحضور الكاتبة الصحفية إيمان رسلان، والدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي بالأهرام.

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وأضافت "رسلان"، أن منسي لها تاريخ حافل ونضال في حقوق المرأة المصرية، التي لم يكن لها حق في التصويت او المشاركة السياسية، موضحة أنها شاركت إلى جانب الكاتبة درية شفيق، وأمينة سعيد، في تنظيم اعتصام في نقابة الصحفيين عام 1951 لرفض اتفاقية 1936 ضد حكومة الوفد، كما شاركت في اعتصامات أمام مجلس الشعب ضد قضايا صحفيين عام 2006، وكان عمرها 95 عامًا.

وقال الدكتور ياسر ثابت، إن سعاد منسي، لم تكن حصلت على شهرتها من نفوذ أو من مناصب رسمية، بل لقيادتها تغييرات في المجتمع في مراحل تاريخية مختلفة، مضيفًا أنها طوال حياتها لها مواقف قوية خاصة من حكومة الوفد عام 1951، وتصديها لقضايا فساد في عهد جمال عبدالناصر.

وأوضح أنها من القيادات النسائية التي تتحرك من أجل التغيير في المجتمع، وتحدت العمر وعبرت الأجيال في مواقفها، موضحًا أنها أنشأت وكالة للصحافة العربية مستقلة في بداية الخمسينيات تحد كبير، حيث أن هناك دولا لا تستطيع تأسيس وكالة.