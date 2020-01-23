1800 جنيه للمتر السكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الجنوبية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي المعادي على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع والميادين الرئيسية بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1800 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و1900 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي و2000 جنيه لأخرى.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع الأكبر من 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1200 جنيه للسكني و1800 جنيه للإداري و1400 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي و1800 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

المستوى الأول يشمل الشوارع والحواري عرض 10م فأقل (مناطق عشوائية)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 900 جنيه للسكني و1200 جنيه للتجاري و1000 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي و1200 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل تقسيم الجمعيات (المعادي - منشية جبريل - الرقابة الإدارية)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و450 جنيهًا للإداري و300 جنيه للصناعي و1000 جنيه لأخرى