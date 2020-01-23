منه عرفة تشارك علي غزلان في حفل توقيع "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: تصوير- أحمد السهيتي: شاركت الفنانة الشابة منه عرفة، في حفل توقيع كتاب "مدمن نجاح" لليوتيوبر علي غزلان، بمعرض الكتاب. وشهد حفل التوقيع كتاب مدمن نجاح، إقبالا كثيفا من فئة الشباب، لالتقاط الصور السيلفي والحصول على توقيع وأهداء الكاتب . وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور في تمام العاشرة صباحا ويستمر حتى ٨ مساء، وضيف الشرف دولة السنغال وشخصية المعرض العالم الراحل دكتور جمال حمدان.

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