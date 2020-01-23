أخبار مصر | بدء التسجيل بعمومية 'شُعبة المصورين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التسجيل بعمومية 'شُعبة المصورين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت كشوف المرشحين بالجمعية العمومية العادية لشُعبة المصورين الصحفيين، تلقي تسجيل الزملاء المشاركين، لعقد انتخابات المجلس التنفيذي للشُعبة.

وكانت نقابة الصحفيين، قد دعت أعضاء الجمعية العمومية للشُعبة، لعقد انتخابات المكتب التنفيذي، اليوم، لاختيار (مقرر – نائب مقرر – ثلاثة أعضاء).

وجاءت أسماء الزملاء المرشحين كالتالي:

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مقرر الشُعبة:

مجدى إبراهيم محمد علي - الشروق

نائب المقرر:

أحمد محمود محمود جمعة - الدستور

عضوية المكتب:

أحمد عبدالفتاح أحمد علي - الشروق

محمد هشام محمد عبدالجواد - المصرى اليوم

مصطفى أمين عثمان - أ.ش.أ

مصطفى محمد جمال عبدالجواد - الأهرام