أخبار مصر | عاجل.. عمرو أديب يظهر على قناة جديدة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عمرو أديب يظهر على قناة جديدة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُطل الإعلامي عمرو أديب، على جمهوره في حلقة استثنائية بقناة mbc 2، غدًا الجمعة، الساعة العاشرة مساءً.

ويُقدم عمرو أديب برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، حيث يتناول في كل حلقة فقرات سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية متنوعة، تُثير جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، والرأي العام.

ومن المقرر أن يظهر عمرو أديب بشكل مختلف غدًا، وفقرات متنوعة لجمهوره، حيث سيعلن خلال ساعات عن تفاصيل ذلك الظهور الاستثنائي.