أخبار مصر | أمهات مصر: صعوبة امتحان كيمياء أولى ثانوي بجميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمهات مصر: صعوبة امتحان كيمياء أولى ثانوي بجميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد بجميع المحافظات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا على صفحة اتحاد أمهات مصر عبر "الفيسبوك" على صعوبة أسئلة الامتحان، وغير مباشرة، مستطردين: "رغم أننا حلينا جميع نماذج كتاب المعاصر ومراجعات الدروس، إلا أننا لم نشاهد مثل هذة الأسئلة".

وأوضحت عبير، أن الطلاب وأولياء الأمور اشتكوا أيضا من طول أسئلة الامتحان وضيق الوقت، مؤكدين أن الامتحان أعلى من مستوى الطالب المتميز.