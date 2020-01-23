أخبار مصر | وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق مكافحة الإدمان بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق مكافحة الإدمان بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان في استقبالها عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وحرصت الوزيرة، على الاطلاع على الأنشطة والمبادرات كافة، التي يتم تنفيذها داخل جناح الصندوق، طوال أيام المعرض، ومنها مبادرة "اسمع مني" لبث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات لرواد المعرض من الشباب.

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جناح الصندوق داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم عرض العمل القصصى "أنت البطل" والذي سبق وأصدره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار حملة "أنت أقوي من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح، وتوظيف العمل القصصي ضمن فعاليات معرض الكتاب في ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي.

من ناحيته، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تنظيم ندوات كبرى، للجمهور العام؛ للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، وأضرار المواد المخدرة الأكثر انتشارا، ودور الأسرة في توفير الحماية الأولية من الإدمان، ودور الأسرة في الاكتشاف المبكر للإدمان.