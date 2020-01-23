أخبار مصر | جثمان المصري المتوفي بالأردن يصل لمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جثمان المصري المتوفي بالأردن يصل لمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن جثمان المواطن المصري عبد المنعم أحمد محمد علي، وصل اليوم الخميس، إلى أرض الوطن من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران، وذلك بعد وفاته طبيعيًا.

كان وزير القوى العاملة، قد وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية في إنها إجراءات عودة جثمان المواطن المصري عبد المنعم أحمد محمد علي، البالغ من العمر 45 عاما، ووافته المنية صباح أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.



وتلقى "سعفان" تقريرًا من المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، يفيد بأنه تم التواصل مع القنصلية لتجهيز سيارة اسعاف السفارة وتم ارسالها إلى مستشفى البشير بعمان، لتجهيز الجثمان.

كما تم التواصل مع شركة مصر للطيران لشحن جثة المتوفى إلى مصر، وجاري متابعة كافة المستحقات للعامل المتوفى بشركة النواة الصناعية، وتجارة المواد الغذائية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.