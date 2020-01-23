أخبار مصر | حلقة خاصة لبرنامج 'مصر النهاردة' عن احتفالات عيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلقة خاصة لبرنامج 'مصر النهاردة' عن احتفالات عيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن مظاهر وفعاليات احتفالات عيد الشرطة، باعتبارها مناسبة وطنية تاريخية التي سجلها رجال الشرطة، عندما تصدوا بكل شجاعة للمستعمر البريطاني

وتستعرض الفقرة تضحيات رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن المواطن والجبهة الداخلية للوطن، وبذل الدماء الذكية للشهداء الأبرار، للتصدي للتنظيمات الإرهابية، ودحرها، وتستضيف الفقرة أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، مشاركة المجلس القومي للإعاقة فى معرض الكتاب، وتستضيف الفقرة رامي يحيى مسؤول جناح المجلس القومي لذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.