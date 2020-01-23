أخبار مصر | نائبة عن تكريم أسر شهداء الشرطة: "الدولة لا تنسى المضحين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبة عن تكريم أسر شهداء الشرطة: "الدولة لا تنسى المضحين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بتنظيم فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الـ68 للاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، متوجهة بالتهنئة لكافة قيادات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود، على دورهم في حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة العمليات الإرهابية والجريمة.

وقالت عضو البرلمان في بيان لها: إن الحرص على تكريم أسر الشهداء والمصابين من قبل الرئيس ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبدا المضحين في سبيل استقرارها.

وطالبت غادة عجمي بضرورة احتفال المواطنين بعيد الشرطة والحرص على تكريم الضباط والجنود، في عيدهم، بما يعكس اعتراف وتقدير الشعب لمجهودات الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار.

