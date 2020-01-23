أخبار مصر | الأحد.. البرلمان يناقش سياسة الحكومة في 16 قضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. البرلمان يناقش سياسة الحكومة في 16 قضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد المقبل موعدًا لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب، والتي يطالبون فيها الحكومة بتوضيح سياستها بشأن موضوعات مختلفة، كالتالي:

- طلب النائبة شيرين فراج ومعها عشرين عضوًا أخرين، لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تطبيق البرامج الدراسية الجامعية ذات الطبيعة البينية.

- طلبين للنائب سعيد حساسين ومعه عشرين عضوًا، الأول: لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تطوير مدارس التربية الفكرية، وزيادة عددها، وتأهيل المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بها، والثاني: بشأن تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بسوق العمل.

- طلبين للنائب بسام فليفل، ومعه عشرين عضوًا، الأول بشأن توضيح سياسة الحكومة في تطوير المجازر وتحويلها إلى مجازر آلية بالكامل، والثاني بشأن حُسن اختيار مهندسي الإدارات الهندسية بالمجالس والوحدات المحلية للحد من الفساد.

- طلب النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضوًا أخرين، لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة الطرق الداخلية وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

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-3 طلبات مقدمة من النائب محمد مصطفى سليم، ومعه أكثر من عشرين عضوًا، لتوضيح سياسة الحكومة، الأول:بشأن مراجعة بيانات مستحقي الدعم منعًا للحذف العشوائي من منظومة الدعم، والثاني بشأن زيادة مرتبات الأطباء للحد من نقص الأطباء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية، خاصة بمحافظة أسوان، والثالث: بشأن ارتفاع أسعار خدمات هيئة الإسعاف.

- طلبين من النائب طارق متولي، ومعه عشرين عضوًا، الأول: لتوضيح سياسة الحكومة بشأن إنشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بمحافظة السويس، والثاني بشأن التنمية الشاملة لمحور قناة السويس لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

- طلب النائب غريب أحمد حسان، ومعه عشرين عضوًا أخرين، لتوضيح سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية غير المستغلة.

وطلب النائب أشرف عمارة، ومعه عشرين عضوًا أيضًا، لتوضيح سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد شبكات ومحطات تنقية مياه الشرب، وتطوير شبكات الصرف الصحي خاصة بمحافظة الإسماعيلية.

- طلب من النائب محمد صلاح عبد البديع، ومعه أكثر من عشرين عضوًا، لتوضيح سياسة الحكومة بشأن غلق مراكز الدروس الخصوصية.

- 3 طلبات مقدم من النائب خالد العراقي، ومعه أكثر من عشرين عضوًا، الأول لتوضيح السياسة بشأن تطوير مزلقانات السكك الحديدية، خاصة مزلقان أبو عميرة بمحافظة الشرقية، والثاني بشأن الحد من انتشار القمامة بمحافظة الشرقية، والثالث بشأن الحفاظ على البيئة.