أخبار مصر | فقرات فنية بالإنجليزية لـ"رياض أطفال الأزهر" في معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقرات فنية بالإنجليزية لـ"رياض أطفال الأزهر" في معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الطلاب أطفال مجمع مدينة نصر النموذجي، قدموا 3 عروض مسرحية، بدأت بنشيد عليك رسولي، ثم قدموا كورالًا باللغة الإنجليزية بعنوان we love Mohamed، واختتموا عروضهم بفقرة غنائية بعنوان علمونا في مدرستنا.
كما شارك طلاب رياض أطفال معهد الغد المشرق الأزهري، الخاص بأربع فقرات، أولها نشيد لغتي لغتي ما أحلاها، وتلاها عرض جمباز، ثم فقرة مسرحية باللغة الإنجليزية بعنوان daisy has the hiccups، واختتموا فقراتهم بعرض رياضي مميز.
ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية، في نشر ثقافة التسامح والتعايش، ونشر الفهم الوسطي المعتدل، باعتباره ركيزة المنهج الأزهري، ومواجهة وتفنيد شبهات ومغالطات الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض، في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.