أخبار مصر | فقرات فنية بالإنجليزية لـ"رياض أطفال الأزهر" في معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقرات فنية بالإنجليزية لـ"رياض أطفال الأزهر" في معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم طلاب رياض الأطفال، بقطاع المعاهد الأزهرية، فقرات فنية باللغة الإنجليزية، وفقرات الكورال "الغناء الجماعي" والقصائد الوطنية والدينية، اليوم الخميس، في ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي نالت إعجاب وإشادات زوار جناح الأزهر.



الطلاب أطفال مجمع مدينة نصر النموذجي، قدموا 3 عروض مسرحية، بدأت بنشيد عليك رسولي، ثم قدموا كورالًا باللغة الإنجليزية بعنوان we love Mohamed، واختتموا عروضهم بفقرة غنائية بعنوان علمونا في مدرستنا.