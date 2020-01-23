أخبار مصر | وزيرة الهجرة: البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك بحضور حاتم العشري، رئيس قطاع العلاقات العامة لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك" المنظمة لمعرض عقارات النيل، الذي يقام تحت شعار "مصر بتقربلك". واستهل القنصل العام اللقاء، بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى دورها الإيجابي في ربط أبناء الوطن بالخارج ببلدهم، وتدعيم العلاقات بين الدول عبر الدبلوماسية الشعبية المكملة للجهد الدبلوماسي الرسمي. وقدمت الوزيرة، خالص الشكر للقنصل العام على دوره وجهوده مع المصريين بالإمارات.

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، القنصل العام أشرف الديب، قنصل مصر بدبي، والوزير مفوض، الدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي.

الوزيرة أكدت أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي وضعتها الحكومة المصرية ضمن استراتيجية الدولة ٢٠٣٠، ومن بينها عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشارت إلى اهتمام وزارة الهجرة، بتشبيك جهود المصريين بالخارج، في خطط لتحقيق أكبر عائد من الفعاليات التي تقام بالخارج.



ولفتت إلى التعاون الوثيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمشرفة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج.

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ونوهت بالسعي إلى توسيع المعارض الخارجية والترويج الإلكتروني، بدءًا من دولة الإمارات العربية، وسيتبعها خطوات هامة ودول أخرى، اعتمادا على دور المصريين بالخارج وتوليهم مناصب مرموقة في مختلف القطاعات. ومن ناحيته قدم حاتم العشري، مدير العلاقات العامة بجهاز المشروعات، عرضا عن المشاركين من المنتجين في معرض "دبي"، مؤكدًا أنهم بلغوا ١٠ عارضين لنحو ٢٥ منتجًا.

ونوه بوضع وزيرة التجارة، خطة تسويقية متكاملة في مختلف الدول لبناء علامة تجارية قوية للمنتج المصري بالخارج. ومن جهته، أكد الدكتور يونان إدوارد، أهمية تعاون كافة الوزارات للترويج للمنتج المصري في كافة المراحل خاصة الإنتاج والتسويق والتدريب على البيع الإلكتروني، وأهمية المعرض المزمع عقده في الإمارات اكسبو ٢٠٢٠، والذي يعد فرصة مثالية للترويج للدولة المصرية وعرض الخطط المستقبلية للحكومة. ويعد معرض عقارات النيل، واحدًا من أهم الأدوات الترويجية لمصر، لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية والدولية.

ويتيح المعرض الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من المصريين بالخارج وأبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات.

ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار المصري وجذب القوة الشرائية، الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد المصري ويفتح له آفاقًا جديدة

