أخبار مصر | وزيرة الهجرة: البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستهل القنصل العام اللقاء، بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى دورها الإيجابي في ربط أبناء الوطن بالخارج ببلدهم، وتدعيم العلاقات بين الدول عبر الدبلوماسية الشعبية المكملة للجهد الدبلوماسي الرسمي.
وقدمت الوزيرة، خالص الشكر للقنصل العام على دوره وجهوده مع المصريين بالإمارات.
الوزيرة أكدت أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي وضعتها الحكومة المصرية ضمن استراتيجية الدولة ٢٠٣٠، ومن بينها عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت إلى اهتمام وزارة الهجرة، بتشبيك جهود المصريين بالخارج، في خطط لتحقيق أكبر عائد من الفعاليات التي تقام بالخارج.
ولفتت إلى التعاون الوثيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمشرفة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج.
ومن ناحيته قدم حاتم العشري، مدير العلاقات العامة بجهاز المشروعات، عرضا عن المشاركين من المنتجين في معرض "دبي"، مؤكدًا أنهم بلغوا ١٠ عارضين لنحو ٢٥ منتجًا.
ومن جهته، أكد الدكتور يونان إدوارد، أهمية تعاون كافة الوزارات للترويج للمنتج المصري في كافة المراحل خاصة الإنتاج والتسويق والتدريب على البيع الإلكتروني، وأهمية المعرض المزمع عقده في الإمارات اكسبو ٢٠٢٠، والذي يعد فرصة مثالية للترويج للدولة المصرية وعرض الخطط المستقبلية للحكومة.
ويعد معرض عقارات النيل، واحدًا من أهم الأدوات الترويجية لمصر، لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية والدولية.
ويتيح المعرض الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من المصريين بالخارج وأبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات.
ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار المصري وجذب القوة الشرائية، الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد المصري ويفتح له آفاقًا جديدة