أخبار مصر | الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الأستاذ الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولوزارة الداخلية قيادة وضباطًا وأفرادًا، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وعيد الشرطة المصرية.

وأعرب الأزهر، عن اعتزازه بما أظهره شباب مصر في ثورة يناير، من وعي وعزيمة سطروا خلالها تاريخًا جديدًا من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وقدموا أرواحهم فداء للوطن.