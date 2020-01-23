أخبار مصر | الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الأستاذ الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولوزارة الداخلية قيادة وضباطًا وأفرادًا، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وعيد الشرطة المصرية.
وأعرب الأزهر، عن اعتزازه بما أظهره شباب مصر في ثورة يناير، من وعي وعزيمة سطروا خلالها تاريخًا جديدًا من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وقدموا أرواحهم فداء للوطن.
كما أعرب عن ثقته في قدرة القيادة السياسية على النهوض بالوطن، في ظل ما تشهده مصر، من جهود خالصة لدفع قاطرة التنمية نحو الرخاء والاستقرار.
وأشاد الأزهر، بما قدمه رجال الجيش والشرطة في ملاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، من أجل حفظ الأمن والاستقرار في مصر، مقدمًا خالص التحية والإعزاز لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل.
ودعا الأزهر، أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار والسلام.