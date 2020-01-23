أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "غيته" في بيان له اليوم الخميس، إن موقف وزارة المالية، تباين في عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.
ولفت إلى أن ذلك جاء بعد أن أصدر وزير المالية محمد معيط، منشورا عاما للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من البنود، عند احتساب إجمالي الأجر، الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها من دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019.
كما ضمت بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وبدل الإقامة، وبدلات التفرغ، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراة والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.
وأكد أن هذا الأمر، تلاعب غير مقبول على توجيهات رئيس الجمهورية ووزارة المالية، بما يستدعي الالتزام ببنود منشور وزارة المالية.